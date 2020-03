Desde el oficialismo por las carreras de caballos: «no tenemos una postura tomada»

En Informate Acá dialogamos con el concejal de Juntos por el Cambio, Carlos González Antúnes, acerca de la posible vuelta de carreras de caballos a la ciudad.

«Desde nuestro bloque no tenemos una postura tomada hacia esta cuestión, se necesita más participación de los concejales que es lo que se planteó a los cuidadores de caballos», explicó el edil.

Y mencionó que luego de una reunión llevada a cabo hoy, han «generado un espacio para que los proteccionista planteen su postura, creo que Bahía Blanca ha avanzado en cuidado animal».Y agregó, «todos los días nos juntamos y dialogamos sobre distintos temas».

Por último dijo: «Yo formo parte de la mesa de problemática de animales urbanos, me defino un proteccionista pero no tengo una postura tomada en cuanto a las carreras de caballos, no conozco el ámbito de grandes animales. A veces uno tiene que escuchar para abrir su mente».