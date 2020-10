Descubren 24 exoplanetas habitables

Los cuerpos celestes presentan condiciones apropiadas para la vida humana.

A raíz de la pandemia que azota al mundo, y los constantes fenómenos cambios climáticos que también golpean al planeta, los investigadores comenzaron una carrera contrarreloj por averiguar que hay más allá de lo que conocemos.

Dos científicos alemanes alimentaron la esperanza y elaboraron una lista de 24 planetas en donde creen que la vida sería posible. Hay que aclarar que son miembros del club Steven Spielberg, en el que para ingresar hay que creer en los extraterrestres.

El geobiólogo Dirk Schulze-Makuch, profesor del Centro de Astronomía y Astrofísica de la Universidad Técnica de Berlín, y adjunto de la Escuela de Ciencias y Medioambiente de la Universidad Estatal de Washington, se hizo mediáticamente conocido por cinco publicaciones sobre la vida extraterrestre, una de ellas, la novela de ciencia ficción “Encuentro con un alien”.

10 años atrás propuso, además, que lo enviaran a explorar Marte, sin fecha de regreso, junto a Paul Davies. En un nuevo paper publicado en la revista de la NASA “Astrobiology, Exploring origins of Life on Earth and Beyond” trabajó con Jacob Heinz, colega de la Universidad Técnica de Berlín.

«A veces es difícil transmitir el principio de planetas superhabitables porque creemos que tenemos el mejor planeta -dijo Schulze-Makuch. Tenemos una gran cantidad de formas de vida complejas y diversas, y muchas que pueden sobrevivir en ambientes extremos. Es bueno tener una vida adaptable, pero eso no significa que tengamos lo mejor de todo».

Planetas «superhabitables»

Esos 24 planetas tienen cinco cosas en común: son “superhabitables”, son más antiguos que la Tierra, de mayor tamaño, más cálidos y tal vez más húmedos que nuestro hogar. Todos ellos además, giran alrededor de estrellas con una vida útil más larga que la de Sol.

Todos están a más de 100 años luz de la Tierra y “tienen las condiciones más prometedoras para la vida compleja. Sin embargo, tenemos que tener cuidado de no quedarnos atascados buscando una segunda Tierra porque podría haber planetas que podrían ser más adecuados para la vida que el nuestro».

En el estudio también colaboraron los astrónomos Rene Heller del Instituto Max Planck para la Investigación del Sistema Solar y Edward Guinan de la Universidad de Villanova. Los científicos buscaron esos cinco criterios de superhabitabilidad entre 4500 exoplanetas conocidos por fuera del sistema solar.