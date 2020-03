¡Desbordados! Ricardo Alfonsín llamó a la calma en medio de la pandemia de coronavirus

El futuro embajador argentino en España se refirió a las consultas recibidas de argentinos en el exterior que buscan regresar al país.

Ricardo Alfonsín brindó información de utilidad para los argentinos que se encuentran en el exterior y desean regresar al país. Si bien aclaró que aún no se desempeña como embajador de España aseguró que se encuentra atendiendo llamados y consultas en ese sentido. Además instó a la calma para quienes deben ser repatriados: “No alcanzan los aviones para traerlos a todos en un día”.

Desde este miércoles comenzaron los operativos de repatriación de argentinos que se encuentran fuera del país, en medio de la pandemia por coronavirus. La mayoría de los países están cerrando sus fronteras para evitar la propagación del virus y muchos argentinos quedaron varados en el extranjero, sin poder retornar a sus países.

En ese marco, ante las reiteradas consultas de personas que se encuentran en España, Alfonsín instó a indagar en la información publicada por Cancillería en su web. “Para quienes están en el exterior se habilitó una línea de whatsapp para que se puedan contactar 541162717291”, agregó el referente del radicalismo.

“No estoy en España. No soy aún embajador. No están cumplidos los trámites nacionales y españoles. Lo digo a raíz de ciertas afirmaciones que se hacen en esa “tierra de nadie” que suelen ser las redes sociales. Aunque no solo en ellas. Atiendo, y lo seguiré haciendo, muchos llamados. Mi respuesta siempre es en base a lo que comunican los consulados, embajadas o la Cancillería”, explicó.

Asimismo, el dirigente instó a tener paciencia en medio de los operativos de repatriación. “Recuerden que se estima en más de 20.000 las personas que han quedado varados en el mundo. Obviamente no alcanzan los aviones para traerlos a todos en un día. En el marco del caos global generado por la pandemia, embajadas, consulados y AA, están manejando con la mayor eficiencia y esfuerzos posibles”, agregó.