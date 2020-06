Denunciaron a Vidal y Campbell por violar la cuarentena

Tanto Vidal como Campbell dieron positivo en los tests de coronavirus Covid-19 que se practicaron días atrás tras mantener varias reuniones partidarias.

En su presentación Igolnikov invoca los artículos 205 del Código Penal que reprime al que viola las normas tendientes a impedir la propagación de una epidemia y además contra Campbell por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El letrado detalla en su denuncia toda la red de contactos que mantuvo la ex gobernadora y el diputado provincial a partir de la cantidad de personas que tuvieron que someterse a los tests tras reunirse con ellos para determinar si se contagiaron o no.

Entre ellos están el ex jefe de Gabinete de Vidal, Federico Salvai y su esposa la ex ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley que recibieron en su casa a Vidal así como también el presidente de la Cámara Baja, Federico Otermín, y el legislador y ex intendente del Partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús, con quienes se reunió Campbell.

Vidal también se reunió con el ala «dialoguista» del macrismo entre quienes se encuentran Horacio Rodríguez Larreta, Emilio Monzó y el senador nacional Martín Lousteau, que debieron someterse al test para determinar si se contagiaron. En tanto dos funcionarios cercanos a Rodríguez Larreta, que estuvieron con Vidal el viernes pasado, dieron positivo: el secretario de Asuntos Estratégicos, Emmanuel Ferrario y el secretario de Comunicación y Contenidos, Federico Di Benedetto.