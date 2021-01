Denuncian que la Rottweiler de Larraburu atacó al menos a dos niños más.

Una mujer contó que dos de sus hijos fueron mordidos por el mismo animal en marzo de 2020, también en la plaza del barrio Palihue. Uno de ellos sufrió lesiones graves. «Era una tragedia evitable”, dijo sobre el ataque ocurrido el miércoles, por el que un chico de 4 años está internado.



“Tenía abierto, se venía claramente todo, un poquito del hueso”. Así describió Victoria una de las lesiones más serias que sufrió Joaquín, de 10 años, uno de sus tres hijos, el 12 de marzo pasado mientras jugaba en la plaza del barrio Palihue. En el mismo episodio, otro de sus hijos, Simón, de 7 años, también sufrió rasguños al ser agredido por el mismo animal.

Según la madre, se trata de la misma Rottweiler propiedad del dirigente político y deportivo Dámaso Larraburu que el miércoles le provocó graves lesiones a otro niño, de 4 años, que jugaba en el mismo espacio verde.

El incidente con los hijos de Victoria ocurrió poco después de que los chicos salieran de la Escuela 39. Sus hijos, al cuidado de su marido, se quedaron a jugar en la plaza del barrio.

Mientras lo hacían, una perra se acercó al nene de 7 años y, aunque el padre de inmediato se acercó para alejarlo, el perro alcanzó a morderlo en las piernas y provocarle rasguños en la espalda, llegado incluso a dañarle la remera.

“Como no pudo con él, pega otro tarascón, no a las piernas de mi esposo, a las piernas de los nenes colgando; le pega el tarascón a Simón, y es donde le agarra la pierna y le desgarra parte del músculo”, le contó Victoria a Telefe Noticias.

El padre logró alejar a sus hijos y se quitó la remera para envolver la herida del pequeño.

Mientras el padre llamaba a la ambulancia y atendía a los chicos, otra madre de un alumno le avisó a Victoria, quien se encaminó hacia el lugar.

“Cuando estaba llegando a la plaza, (la otra mamá) me dice ‘ese es el perro’. Era el perro negro, de cola larga, con collar”, describió la mujer.

Victoria vio que el perro había salido corriendo directamente hacia donde estaban otro padre con un niño. Otras personas le advirtieron sobre el animal con gritos, y el hombre consiguió levantar al nene fuera del alcance de la Rottweiler.

Pero el perro “no iba a las piernas del padre, saltaba a las piernas del nene. Esto lo vi patente”, indicó la mama de Simón.

Al llegar a donde estaba la ambulancia, ya atendiendo al chico con las heridas más profundas, preguntó por sus otros hijos, y su marido le explicó que estaban dentro de autos de otras personas “porque el perro va corriendo a donde están los nenes”.

Fue entonces que llegó “una mujer rubia” con dos correas y se llevó a la perra.

El nene más chico tenía heridas superficiales; el otro, varios desgarros y cortaduras profundas.

“Tenía abierto, se venía claramente todo, un poquito del hueso. Tuvo desgarro del músculo, la punta, y tuvo puntos en tres capas, y 12 superficiales”, detalló Victoria.

Simón estuvo con dificultades durante más de un mes porque no cicatrizaba bien la herida a la que no se le había podido aplicar puntos. Recibía curaciones cada dos días y permanecía en su cama o en el sillón, con ayuda, porque no debía que apoyar su peso en la pierna herida.

La mamá explicó que sus tres hijos están “muy asustados todos, tanto el más grande, el chiquito, como (Simón). Él lo único que decía era ‘yo quería salvar a mi hermanito’”.

Victoria presentó una denuncia ante el Destacamento policial del barrio, con el respaldo de dos testimonios que ofrecieron otras madres de alumnos de la escuela.

Nuevo caso

Victoria se enteró del nuevo caso de ataque a un menor en el mismo lugar a través de un grupo barrial en una red social.

“Indignada, porque era una tragedia evitable. Él (por el dueño) ya sabía que mordía. Es más, en julio, hubo otro caso” de ataque a un nene y su padre en la misma plaza, aseguró.

La mamá de Simón se puso en contacto con la familia del nene de 4 años atacado el miércoles.

“Yo lloré con la mamá porque sentí que no pude hacer nada para evitar eso, porque llegó lo peor. Lo que están viviendo esa madre, ese nene, no se lo van a olvidar nunca”, concluyó.