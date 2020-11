Denuncian la inquietante presencia de un abusador motorizado en Tiro Federal.

Una joven de 19 años relató a Telefe Noticias que un desconocido la abordó en Avenida Napostá y Del Valle, y la manoseó en varias partes del cuerpo para luego darse a la fuga.

Una joven de 19 años denunció la inquietante presencia de un abusador motorizado que la acosó, ayer por la tarde, en un sector del barrio Tiro Federal.

Tras visitar a su novio, la damnificada regresaba en bicicleta a su hogar cuando fue abordada por un hombre con casco, que circulaba en una moto oscura, y comenzó a manosearla en la esquina de Del Valle y Avenida Napostá.

En ese instante comenzó a gritar y el desconocido emprendió raudamente la fuga.

Todavía con la voz entrecortada por los nervios de lo vivido este jueves, Camila describió parte de los hechos a Telefe Noticias.

«Yo llegaba a mi casa, como a las 8 más o menos de la tarde, estaba doblando en la esquina y en eso sentí una moto, pensé que era mi papá. Y este vehículo se me puso al lado, ahí noté que no era él y sin decirme nada, me empezó a tocar primero la espalda, después llegó hasta la cola y ahí pegué el grito», señaló.

Camila manifestó que en ese momento su padre «estaba trabajando a los pocos metros» en su vivienda.

«Gracias a Dios que no me tiró porque me pudo haber lastimado ya que la calle es de tierra«, agregó.

Según la víctima, todavía «no era totalmente de noche» y pudo divisar algunos pequeñas características con la tensión a cuestas.

«Venía con el casco totalmente puesto, la moto era oscura y creo que no tenía patente también. No pude ver más nada porque estaba muy mal», argumentó.

Camila denunció que este tipo de situaciones «han pasado muchas veces y se repiten todos los días» en el sector y en general en la ciudad.

«Mi mamá avisó por el grupo vecinal porque la zona es media jodida (sic) y algunos vecinos se acercaron a preguntar. La policía también vino pero no hubo mucho éxito en la búsqueda. Esta mañana voy a hacer la denuncia para que quede constancia», contó.

La joven recordó que en un sector «más cerca de Villa Mitre», hace pocos días, «quisieron meter adentro de una 4×4» por la fuerza a una mujer.

«Robos y acosos también hay todo el tiempo acá», finalizó.