Denuncian al futbolista David Villa por acoso sexual

El futbolista español David Villa, campeón del Mundo en Sudáfrica 2010, es investigado tras ser acusado de acoso sexual por una empleada del club New York City FC, donde el delantero jugó hasta el 2018.

A través de las redes, una mujer identificada como “Skyler B” publicó la denuncia. «Pensé que estaba teniendo la oportunidad de toda una vida cuando obtuve esa pasantía. Lo que obtuve fue que David Villa me tocaba todos los p… días y mis jefes pensaban que era un gran material cómico. Las mujeres lo suficientemente valientes como para contar sus historias en voz alta son mis héroes», escribió la mujer.

Tras las repercusiones que trajo la investigación, Villa publicó un extenso descargo asegurando que las acusaciones emitidas son “completamente falsas” y alega “no entender” por qué la denuncia surge ahora.

“No he recibido ninguna comunicación sobre este tema antes de esta publicación en redes sociales, ni por parte de esta persona ni del New York City FC. Jugué cuatro temporadas en New York City y siempre me sentí querido y respetado por todo el mundo dentro y fuera del Club. Por lo tanto, es difícil de entender por qué surgen estas acusaciones falsas cuando yo dejé el New York City en diciembre de 2018, hace más de un año y medio. Repito que estas acusaciones son totalmente falsas», dice el ex futbolista en su descargo.

The harassment I went through at NYCFC was so bad that now the idea of professional sports terrifies me. Staying in the field of athletics terrifies me. I’m changing my entire career because the shit they did to me ruined my dreams.

— Skyler B (@ItsmeskylerB) July 17, 2020