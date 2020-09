Denuncian a Damián de Santo por usurpar terrenos en Córdoba

«Hace doce años él está lucrando con eso», afirmó el denunciante.

Este miércoles por la mañana, se conoció la noticia: la denuncia por usurpación a Damián de Santo. Fue durante la entrevista que concedió el denunciante, Lucas Berubi, a «Nosotros a la mañana». Fue allí que dio a conocer que uno de los lotes donde el actor construyó su emprendimiento turístico en Córdoba le corresponde a su familia.

«Mi abuelo tiene 93 años y ese lugar era algo que él quería y se lo sacaron«, afirmó el joven. «Él fue comprando varios lotes, el número dos de mil metros cuadrados es de mi familia, él unificó todo», continuó sobre el lugar de la propiedad que le pertenece a su familia.

En ese sentido, explicó que el conflicto había comenzado hace más de diez años, cuando de Santo se comunicó con los propietarios para solicitar el permiso que le permitiese construir el complejo. «En el 2007 o 2008 se contactó porque había construido el complejo en ese lugar y cuando fue a la Municipalidad no lo dejaron escriturar y le dijeron que el espacio tenía dueño. Nosotros todos los años pagamos los impuestos«, contó Berubi.

«Fue todo muy amable pero no llegamos a nada, él quería que le cambiara el lote por uno de las puntas, no acepté porque es un lugar que tiene un valor afectivo para mi familia», detalló el entrevistado esta mañana en relación a la negociación. «Tuvimos sentencias a nuestro favor, los planteos se los rechazaron«, aseguró. No obstante, al parecer, el artista prosiguió con su proyecto y construyó el centro turístico.

«El lote jamás estuvo en venta», aclaró el presunto damnificado y cerró: «Hace doce años él está lucrando con eso«.