Denise Dumas contó que Marcela Coronel le pidió perdón

La conductora de «Hay que ver» reveló que mantuvo una charla con su ex compañera. Coronel, de todas formas, no quiere volver al programa.

Marcela Coronel le pidió perdón a Denise Dumas luego de acusarla de haberla dejado sin trabajo y humillado al aire. «Ayer me mandó un audio largo, mi respuesta fue un audio largo también. Me pidió disculpas, me dijo que estaba muy enojada conmigo y que por eso había dicho lo que dijo en la nota de La Nación. Dijo que estaba muy enojada porque quería que yo la llamara, y entendió luego que no me había enterado de su enojo, que por eso no la llamé», aseguró Denise.

Luego agregó: «Yo le dije que no tuve mala intención, que no era personal. Le dije que sabe que conmigo, aunque me mandes al carajo, prefiero que me hables. Además, una persona que te quiere mandar al carajo y no te llama, uno le respeta los tiempos también».

Sobre la acusación de haberla dejado sin trabajo, Denise comentó: «Me pidió disculpas por lo que dijo y me contó que ella quería renunciar porque el programa había cumplido un ciclo. Y esto me parece re importante para mí porque toda la semana me ocupé de decirle a Gaby (el productor) que por más caliente que esté ella, por más barbaridades que esté diciendo, lo vamos a solucionar para laburar. Ella era la que no quería estar conmigo, yo no con ella». «La pase horrible, me hizo mucho daño esta semana. Agradezco un montón sus disculpas, habla muy bien de ella. Le pedí disculpas si algo de ese debate que no era personal le molestó», cerró.