Demi Lovato se atrevió a un radical cambio de look.

La cantante dejó atrás el pelo largo y negro, y fue por una renovación más osada. ¡Mirá!

Demi Lovato lo hizo de nuevo. La cantante se atrevió a un nuevo y radical cambio de look al despojase de su larga cabellera negra azabache para pasar a un rubio dorado, con su nuca rapada.

Dicen que los cambios externos provienen de los internos. Demi, viene de separarse de Max Ehrich, con quien se había comprometido en julio pasado, y está en pleno trabajo de nueva música, por lo cual un buen cambio de look para transmutar la energía y mejorarla.

Mientras que Demi tiene una reputación de aventurera por sus numerosos peinados, desde toneladas de extensiones hasta el azul brillante, su último look está entre los más atrevidos. Apenas unos días después de lucir una contundente melena rubia hasta la cintura en los People’s Choice Awards, la intérprete de «Sober«, de 28 años de edad, reveló su nuevo corte.

El estilo temporal fue mortal, pero no se compara con la épica, y muy permanente, transformación del cabello que acaba de hacer Lovato: afeitarse la mitad de la cabeza. Demi se animó al look Pixie, que consiste en cortar el pelo en la parte posterior y los lados de la cabeza y dejarlo un poco más largo en la parte superior.

«Hice una cosa», tituló la estrella en el debut de su renovación en Instagram, una foto que muestra la parte de atrás de su cabeza afeitada, sus uñas retocadas que se sumergen en su cabello dorado superior.

El posteo, que superó el millón de likes y sigue sumando, rápidamente se llenó de comentarios elogiosos, asegurándole a Demi que era un fuego absoluto, sexy. Ruby Rose, Natalia Barulich, Ashley Graham, entre miles, aplaudieron el nuevo look.

En pocas horas, regresó a Instagram para dar a sus más de 93,3 millones de seguidores una vista del frente de su nueva apariencia transformadora. Rebosante de confianza, Lovato ardió intensamente ante la cámara mientras mostraba su tatuaje de la cara de un león en el dorso de su mano, que se hizo en 2017.

A lo largo de la publicación, donde compartió más imágenes, se giró hacia un lado para capturar su llamativo perfil y penetrantes ojos marrones. En otra foto se mostró mirando hacia un costado, dando un nuevo ángulo de su look, y en otra se paró en una pose de Mujer Maravilla con ambas manos en sus caderas, empoderadísima.

Además, acreditó a su equipo de glamour al peluquero Paul Norton, al maquillador de celebridades Rokael, a la estilista de vestuario Siena Montesano por su último look, fotografiado por Angelo Kritikos.

El drástico cambio de Demi viene después de que bromeara sobre la brevedad de su torbellino de seis meses de relación con Max Ehrich, mientras celebraba el domingo por la noche la 46ª edición de los People’s Choice Awards.

Demi conoció al actor de 29 años en marzo y comenzaron a ponerse en cuarentena juntos inmediatamente, se comprometieron en julio y luego se separaron abruptamente en septiembre.

Ella bromeó: «Este año ha sido el más largo de mi vida. No me malinterprete, empezó increíble. Actué en los Grammys y canté el Himno Nacional en el Super Bowl». «Pero entonces COVID golpeó y todo se apagó, así que hice lo que todos los demás hicieron: entré en modo de bloqueo y me comprometí. Me metí en la pintura, la fotografía, la meditación, probé los límites de Postmates Unlimited. Llegué al final de Instagram cuatro veces. Me vi siete temporadas de Pretty Little Liars, terminé mi compromiso y fui a buscar extraterrestres al desierto. Así que básicamente, ¡lo mismo que todos los demás!», lanzó.