Demi Lovato rompió su compromiso y se separó de Max Ehrich

Tras varios signos de malestar, la pareja decidió tomar rumbos distintos.

La cantante y actriz Demi Lovato se separó del actor Max Ehrich dos meses después de haberse comprometido, según una fuente cercana a la pareja, que compartió la noticia con E! News.

Habían comenzado a salir el año pasado y en marzo lo hicieron oficial tras mudarse a vivir juntos. Cuatro meses después, el actor de “The Young and the Restless”, le propuso matrimonio en las playas de Malibú con un anillo que costaba un millón de dólares. La actriz compartió las fotos del momento a través de Instagram y escribió un tierno mensaje.

Sin embargo, el jueves, la cantante subió un video sin el anillo de compromiso y más tarde llegaron las noticias de su separación. Según E! News, una fuente cercana confirmó que venían discutiendo mucho y Demi decidió terminar la relación porque él no era quien ella pensaba. «Ha habido mucha tensión y Demi lo dejó para aclarar las ideas, ya que se dio cuenta de que no sabía realmente quién era Max y empezó a pensar que en realidad él no había tenido buenas intenciones».

Además, desde su entorno pusieron en duda la sinceridad de los sentimiento de Ehrich y se conoció que los familiares de la ex chica Disney le habían advertido de algunas actitudes negativas del actor. La hermana de Demi, Dallas Lovato, o amigos como Matthew Scott Montgomery y Max Lea ya no lo seguían en Instagram y la cantante dejó de darle like a las últimas publicaciones.