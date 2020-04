D´elia, Echarri y Mazer contra vulneraciones de derechos del actor

«Cuarentena por coronavirus: Polka sube a Youtube sus ficciones más emblemáticas – https://clar.in/2UN25BJ?fromRef=twitter // una pena que lo hagan x YouTube y no en la pantalla del canal, de esta manera los actores no vemos 1 centavo ni siquiera x derecho de imagen @Sagai_Org verdad?» publicó el actor Federico D´Elía por el acceso por plataforma de contenidos y no poniendo las ficciones al aire, dado que de esta forma los actores cobrarían por repetición.

A este debate se sumó Pablo Echarri, integrante de SAGAI y dijo en Twitter: «Así es Fede,Sagai esta en litigio con You Tube por el pago de derechos.Tambien esta en conversaciones con Netflix por el mismo tema.Este último,mucho más cerca de un arreglo extrajudicial. Solo será cuestión de tiempo,la pregunta es cuanto.» y agregó: «La gran mayoría de derechos que recibe Sagai es por cable y aire,y estos cobros se achican día tras http://día.La solución es lograr incluir a las plataformas digitales.»

La actriz Emilia Mazer que fue emblemática de los unitarios de Polka también opinó: «Ojalá se logre Solidaridad pues es nuestra fuente de ingreso y porq es oportunidad de realizar gestos y no negocios»