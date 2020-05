Delfina Chaves habló sobre las soluciones “mágicas” que se venden en las redes

En el marco de la polémica que se generó en los medios de comunicación sobre la famosa máquina que rejuvenece la piel, Delfi Chaves habló sobre el dispositivo y también mencionó la decisión de romper con ciertas exigencias de su profesión, como a quienes la buscan para ser la imagen de un producto.

“Sé que yo, Delfi, entro dentro de los estándares de belleza. Ahí hay algo de querer romper con eso. Yo sé que las marcas me llaman porque entro dentro de ese estándar y es muy difícil poder romper eso cuando vos representás todo eso también”, aseveró la actriz de 24 años en diálogo con Últimos cartuchos (Vorterix).

A su vez, agregó: “Las marcas me llaman por mi nombre, por los laburos que hice y por lo visible que estuve el año pasado. Pero yo hay muchísimas cosas a las que les digo que no, porque no me gusta lo que se vende”, señaló la hermana de Paula Chaves.

Delfina Chaves (Instagram)

Finalmente sostuvo: “Yo por ejemplo tengo buena piel por genética. Voy a poner un ejemplo muy bolud… y que una marca me pague para que yo diga que tengo la piel así porque uso ese producto. Entonces, todas las chicas van a comprar el producto. Yo tengo la piel así porque tengo buena genética, por mi vieja y mi abuela. Hay algo de saber que vos entrás dentro de esos estándares de belleza para poder vender. Para sacarle un beneficio, pero lo estoy construyendo”.

Mirá más fotos de Delfi Chaves.

Delfina Chaves (Instagram)

Delfina Chaves (Instagram)

La confesión de Delfina Chaves: “A todos los eventos llevo una petaca de whisky” (Foto: Instagram)

Delfi Chaves cambió otra vez su look y logró la reacción de muchas famosas

Frente al espejo y sin corpiño, Delfina Chaves sorprendió con una jugada foto