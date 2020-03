Del Plá reclama Sesión Especial inmediata

Por tercera vez, en el marco de las teleconferencias y WhatsApp de los jefes de bloque, la diputada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda reclamó sesión especial inmediata para tratar múltiples urgencias que plantea la pandemia y la crisis económica para la gran mayoría de la población. La Diputada afirmó

“No simulen que el Congreso funciona, sesionemos ya en función de las necesidades populares, tomando los recaudos de higiene y protección necesarios. Queremos un debate público porque ni los intereses sociales antagónicos ni las ideologías políticas se archivaron por la pandemia, como lo demuestra la posición de Pichetto, de ‘sacar a las organizaciones sociales del medio’ y meter el Ejército en las villas”

Romina Del Plá presentó tres proyectos muy abarcativos y agregó: “Es urgente establecer la prohibición de despidos y suspensiones no remuneradas. $30000 ya para los siete millones de personas informales, cuentapropistas, monotributistas, desocupados y empleadas de casa de familia (registradas y no registradas), en el mes de marzo y prorrogables. Centralización del sistema de salud en uno solo que coloque la capacidad de atención de los privados, el hospital público y las obras sociales al servicio del conjunto de la población sin distinción de cobertura. Comisiones de trabajadores electas de control de las medidas de salud en la áreas esenciales».

“Es fundamental la duplicación salarial y efectivización (pase a planta) de todo el personal de salud, incluyendo a los que se incorporan ahora, y la triplicación del presupuesto del Malbrán”.

“Planteamos no sólo el congelamiento, sino también la suspensión del pago de alquileres y pensiones para vivienda familiar por seis meses prorrogables, y que el Estado compense los meses caídos cuando se trata de propietarios individuales de no más de dos unidades de cien metros cuadrados como máximo, y no de empresas inmobiliarias. En el caso de los créditos hipotecarios, el no pago de las cuotas con cargo a los bancos, por el mismo plazo, sin sumarlas a la deuda pendiente”.

Del Plá, quien había presentado 20 puntos por escrito ante Alberto Fernández, finalizó: “El concepto de fondo de nuestros proyectos es que esto lo arreglamos sólo con una reorganización económica de fondo para luchar contra el virus, que haga efectivo el enorme esfuerzo de la población en el aislamiento y del personal de salud en la emergencia. Una reconversión industrial para la producción de respiradores y todo lo necesario para el combate al virus, y la anulación inmediata de todo pago de deuda, sea de bonistas privados o con los organismos multilaterales, a excepción de los bonos en manos del Anses. Los recursos están pero se siguen gastando en la usura financiera”