Del Plá pide informe al Poder Ejecutivo sobre salarios y becas de trabajadores de las universidades nacionales

La diputada del Frente de Izquierda Unidad Romina Del Plá presentó un pedido de informe al Poder Ejecutivo Nacional sobre la situación salarial de los trabajadores docentes y no docentes de las Universidades nacionales

Del Plá dijo: “El 90% del presupuesto universitario se aboca a sueldos y cargas sociales. En este punto se centra el problema del presupuesto para las universidades, porque en la medida en que el presupuesto nacional 2019 aún vigente tenemos un ajuste fuertísimo, si consideramos que los salarios se han congelado y se han desconocido las cláusulas gatillo y de revisión, mientras la inflación ha sido de varios puntos. Tampoco los docentes han cobrado los bonos de emergencia. Tenemos una rebaja salarial y trabajadores docentes y no docentes poniendo sus recursos para cumplir con las tareas durante el aislamiento. Inclusive docentes adhonorem, es decir, que no cobran y ponen recursos para sostener las actividades de enseñanza de la universidad. Lo mismo respecto con los estudiantes y las becas, completamente desactualizados.”

“Reclamamos un informe real de la situación presupuestaria y que se asignen inmediatamente los recursos presupuestarios para cubrir sus demandas que son elementales.”