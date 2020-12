Del Plá: “La aprobación del aborto legal será un nuevo comienzo de la lucha por la separación de las iglesias del Estado”

Romina Del Plá y Vanina Biasi, del Partido Obrero-Frente de Izquierda y de la organización de mujeres Plenario de Trabajadoras, se mostraron optimistas con la aprobación del aborto legal y refirieron a las modificaciones pretendidas en la ley de aborto que se trata este martes 29 en el Senado y plantearon que en la reglamentación deben salvarse las concesiones introducidas en Diputados, no incorporarse mayores bloqueos que apunten a demorar la práctica e induzcan a niñas y adolescentes a ser madres. Estarán presentes mañana en la vigilia, desde las 10h frente al Congreso.

Romina Del Plá dijo: “El 30 se va a aprobar el aborto legal en la argentina bajo un gobierno de signo político enemigo de este y de otros derechos de las mujeres. Esta constatación política muestra que la marea verde es la gran impulsora y responsables de que hayamos llegado hasta acá y que es fundamental seguir en las calles para garantizar este derecho en la práctica y para que no busquen colocar en la reglamentación lo que no pudieron colocar en la propia ley. Las modificaciones que reclama el senador Weretilnek no deben ir ni al cuerpo de la ley de aborto ni introducirse en su reglamentación. Hay que dejar en claro que la pretendida reducción de las semanas en las que se podría realizar la práctica en los casos de abuso sexual presionará para demorar la práctica y obligar, por la vía de los hechos, a las niñas y adolescentes a ser madres. Especialmente en estos casos debe garantizarse el margen necesario para acceder al aborto legal, seguro y gratuito. Es una limitación que rechazamos y planteamos que, por el contrario, lo que se necesita en la reglamentación que deberá hacer el Ejecutivo es salvar los obstáculos que ya fueron introducidos en la ley a pedido de las iglesias cuando se votó en Diputados.”

Vanina Biasi agregó: “Nos preparamos para una jornada histórica en la que, luego de 35 años de lucha, conquistaremos este derecho. Este martes estaremos movilizadas y en vigilia para que la ley sea aprobada y para que todos los obstáculos que quieran seguir colocando, los podamos sortear. De ahora en más luchar contra la injerencia clerical en la educación y en la salud resulta fundamental para garantziar integralmente nuestro derecho. La lucha por el aborto legal y para garantizar la práctica es inseparable de la separación de la Iglesia del Estado.”