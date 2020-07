Del Plá interpela a Cafiero sobre Facundo Castro, deuda externa y aborto legal

Romina Del Plá, diputada del PO-FIT, interpeló al jefe de Gabinete Santiago Cafiero sobre una diversidad de temas: Facundo Astudillo Castro, la situación de los docentes y estatales de Chubut, el sistema de salud, la moratoria, la ampliación del Presupuesto, la deuda externa, los desfalcos en Edenor y Edesur, los hipotecados UVA, el aborto legal, los trabajadores de reparto, los despidos en el Enacom y la conectividad para estudiantes y docentes.

Del Plá afirmó: “Tres meses y no hay respuestas. No alcanza con decir que a los integrantes de las fuerzas de seguridad que practiquen el gatillo fácil o la desaparición forzada no se les va a permitir continuar. Hay que actuar para que Facundo aparezca. Aún pasando la causa al fuero federal, la familia y los abogados denuncian que continúan las dilaciones y las medidas de protección a la Bonaerense. No alcanza, cuando se mantiene en el cargo a Sergio Berni que todos los días hace apología de la ‘doctrina Chocobar’. Y en Facundo personifico a la enorme cantidad de casos de gatillo fácil que hay en la Provincia y el país”.

“A nuestra pregunta de por qué no se avanza en la investigación sobre la deuda fraudulenta, nos remiten a la Bicameral del Congreso. Entonces le pregunto al bloque oficialista: ¿por qué no se avanza en determinar qué pasa con la deuda usuraria, fraudulenta e ilegítima y por qué se está renegociando su pago? O sea, aceptándola como si fuera una deuda de la que nos tenemos que hacer cargo todos, por ejemplo, los jubilados con la suspensión de la movilidad jubilatoria”.

“¿Por qué se sigue demorando el tratamiento de la legalización del aborto? Ya se lo pregunté al Presidente: en este Congreso no se permite que se trate el proyecto que está ni se envía el que el Ejecutivo dice, ¿mientras tanto qué pasa?, las mujeres se mueren”.