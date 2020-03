Del Plá: “Fernández confirmó que la política nacional está subordinada a la deuda, el FMI y los bonistas”

La diputada nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad se refirió al discurso de Alberto Fernández de apertura de sesiones legislativas

Del Plá dijo: “Fernández reivindicó toda la política que viene llevando adelante de subordinar el destino del país a los dictados del capital financiero internacional. Fue ilustrativo que hablara del Presupuesto 2021 sin mencionar qué pasa con el Presupuesto 2020, cuyo tratamiento sigue postergado en función de privilegiar el pago de la deuda. Criticó el endeudamiento ´al servicio de los especuladores´ pero ratificó que va a pagar la deuda usuraria y fraudulenta. Los ´acuerdos nacionales´ son el eufemismo de un pacto con la oposición macrista en favor de una política delineada por el FMI.”

“La creación de un Consejo Económico y Social, mientras quieren imponer paritarias a la baja y no se crea trabajo genuino, es una nueva ofensiva de estatización de las organizaciones sociales para hacer pasar el robo a los jubilados y el tope ruinoso a las paritarias como pasa con los docentes, que van mañana al paro en 10 provincias. Si se escucha con atención, Fernández ratificó que van por los regímenes especiales de jubilaciones de los trabajadores”

“Sobre el aborto, no aislamos el especial agradecimiento al Papa de la presentación de un proyecto propio que aún el movimiento de mujeres no conoce, cuando ya está presentado el proyecto que defiende el movimiento de mujeres que es el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. El aborto debe ser legal, seguro, gratuito y sin restricciones. Por eso es necesaria la separación de la Iglesia del Estado. Lo mismo vale para la ESI: sin separación de la Iglesia del Estado no hay educación sexual científica. Por eso planteamos que debemos seguir movilizadas y en las calles y organizar una masiva movilización, con pañuelazo el próximo 8 y un paro y movilización hacia la Plaza de Mayo el 9 de marzo.”