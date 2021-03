Del Plá: “El femicidio de Graciela muestra el fracaso de las políticas estatales en materia de género

La dirigente del Partido Obrero, Romina Del Plá, se refirió al femicidio de Graciela Funes, ocurrido en General Madariaga y convocó a movilizar el lunes 8, 17h, de Congreso a Plaza de Mayo y en todo el país

Del Plá dijo: “Graciela fue asesinada por un policía, quien le disparó con su arma reglamentaria. El femicida, Torres, ya habría sido denunciado por violencia por una ex pareja y un vecino, por lo cual le habrían sacado el arma durante un tiempo. Graciela lo iba a denunciar por abuso sexual de una de sus hijas de 13 años. La realidad demuestra, una vez más, que no se va a terminar con los femicidios dando más poder al Ministerio de Seguridad e involucrándolo en ´la solución´ como propone el Consejo Federal que re-anunció Alberto Fernández. El 20% de los femicidios son cometidos por hombres vinculados a las fuerzas de seguridad, 6.000 policías en actividad de la Bonaerense han sido denunciados por violencia de género, miles de mujeres no realizan las denuncias porque los agresores son parte de la fuerza.”

“La necesidad y urgencia de medidas efectivas contra la violencia de género y los femicidios es más que evidente. Que el Gobierno no las tome y siga ´proponiendo´ las mismas cosas que hace un año, cuyo fracaso es cantado, la situación se va a seguir agravando. No son más organismos estatales lo que necesitamos las mujeres sino medidas efectivas que cambien la situación de vulnerabilidad de las mujeres y que podamos tomar en nuestras manos. Las mujeres nos tenemos que organizar de manera independiente del Estado, cuyas instituciones son las que perpetúan la situación de violencia y vulnerabilidad contra las mujeres. Este lunes 8 de marzo vamos a movilizar de Congreso a Plaza de Mayo para denunciar la responsabilidad estatal en los femicidios. Proponemos un Consejo Autónomo de Mujeres, electo y con financiamiento estatal.”