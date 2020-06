Del Plá: “El aborto legal es urgente”

En la Comisión de Mujer del Congreso nacional reunida esta tarde, la diputada del Frente de Izquierda Unidad, Romina del Plá, se mostró sumamente preocupada por las declaraciones de Alberto Fernández que recibió mientras intervenía en la misma respecto con que el aborto legal no es un tema de urgencia en la pandemia

Del Plá dijo que “Alberto Fernández acaba de decir que el aborto legal no está dentro de las urgencias del Gobierno en estos momentos, como si dentro de la situación crítica de la pandemia las mujeres no tuviéramos urgencias que deben ser atendidas: el aborto legal es urgente porque tenemos todos los órdenes del Estado inficionados por las iglesias que reciben subsidios e imponen lo que se hace o no se hace un hospital, pasando por arriba de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres adultas, porque provincias enteras y la Ciudad de Buenos Aires no adhieren a la ILE ni respetan el protocolo para su aplicación, porque la falta de aplicación de la ESI es absolutamente brutal.”

Del Plà dijo: “En los informes escuchados en esta Comisión, mientras el Presidente dice que el aborto no es urgente, se confirman las emergencias insoslayables en el tema de la salud de las mujeres y la salud reproductiva de las niñas y adolescentes y que no hay demoras posibles.”

“Está presentado el proyecto de la Campaña nacional por el derecho al aborto. Alberto Fernández dijo que tiene otras prioridades. La Red de profesionales por el derecho a decidir atendió 3800 casos en el marco de la pandemia. Son datos muy graves. Tenemos que avanzar con la legalización del aborto seguro y gratuito. Atender la situación crítica de las mujeres en el marco de la pandemia es urgente.”