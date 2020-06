Dejó el automovilismo para dedicarse a la industria porno y hoy gana una fortuna por día

Renee Gracie fue la primera mujer en competir en superdeportivos V8 y ahora triunfa gracias a su canal de suscriptores.

Renee Gracie del automovilismo a la industria porno.

La australiana Renee Gracie fue una de las figuras del automovilismo en 2015 cuando se convirtió en la primera mujer en ser piloto de tiempo completo en competiciones de automovilismo con vehículos V8. En aquel año, formó equipo junto a la suiza Simona De Silvestro en el equipo Prodrive Racing Australia en el Bathurst 1000.

Sin embargo, con el transcurrir de las carreras fue perdiendo la pasión por el deporte automotor y empezó a explorar otros horizontes. Fueron algunos seguidores en sus redes sociales quienes le propusieron unirse a la industria de la pornografía y aunque al principio lo dudó, finalmente hizo una prueba.

«Ha sido lo mejor que he hecho en toda mi vida. Me ha puesto en una posición financiera que nunca podría haber soñado y realmente lo disfruto”, afirmó en diálogo con el sitio británico Daily Telegraph, en un artículo en donde se detalla que la ex piloto creó un sitio con contenido único para suscriptores. En apenas un par de años, Gracie ha logrado acumular más de 7 mil seguidores, lo que le proporciona un ingreso diario de 10 mil libras (USD 12.700).

Gracie siendo automovilista