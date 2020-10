«Dejen de censurar nuestros cuerpos»: Calu Rivero se desnudó otra vez en Instagram

Calu Rivero usó nuevamente su cuenta de Instagram para protestar en contra de la censura que la red social le hace a los desnudos

Calu Rivero se ha convertido en una fiel defensora del ser. A través de sus redes sociales, la actriz que cambió su nombre a Dignity, se muestra cada vez más en contacto con ella misma, con los animales y la naturaleza. De la naturaleza, justo de eso trata su última publicación, la cual generó revuelo en Instagram. A través de la red social de la camarita, Calu Rivero compartió una serie de imágenes en las que se muestra sin nada de ropa. En la primera fotografía se le ve desnuda a la orilla de la playa corriendo con otra mujer. En la segunda, se ve a la argentina, desnuda igual, mientras se abraza con la otra chica.

Y en una tercera postal, fue fotografiada de espalda vistiendo ropa íntima con la que al parecer había entrado al mar, pues el bikini se ve mojado.

«Mujeres, no dejen que nadie les diga cómo deben verse, les diga cómo ser, esta es nuestra auténtica feminidad. CUERPOS FEMENINOS POR ARTISTAS FEMENINAS. Dejen de censurar nuestros cuerpos e ideas», escribió Dignity en el pie de foto de su post, el cual podría ser eliminado por Instagram por contener un desnudo e infringir las normas de la red social.

Las imágenes compartidas por Calu Rivero forman parte de un sesión fotográfica que hizo hace algún tiempo con la fotógrafa Agostina Gálvez y otras modelos en la playa Rockaway, en Nueva York.

Hace varias semanas, Calu Rivero se convirtió en noticia porque anunció que se había mudado a una reserva de animales de Nueva York con su actual compañero sentimental, que es de nacionalidad rusa.

«Sentí la necesidad de estar en la naturaleza con todo lo que está pasando a nivel mundial, con lo que todos sabemos”, dijo la actriz dejando al descubierto la razón de su decisión.

“Estaba viviendo en Nueva York y me pasó que la ciudad me pareció muy, mucho. Mucha intensidad. Acá se vienen las elecciones, todo sale a la luz. Vivió mucho el racismo entre la gente que es de color, porque viví en Brooklyn, vi como se maltrataban y me afecto mucho”, agregó Dignity.