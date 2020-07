Decidió usar el IFE para un buen emprendimiento y el presidente así le contesto

“No sabes cuánto me alegra que hayas podido aprovechar esa muy pequeña ayuda que el Estado te está dando”, dijo Alberto Fernandez, el presidente de la nación que había visto el video de Ezequiel Masson.

Ezequiel Masson es un joven que estaba sin trabajo y se le ocurrió una gran idea a partir del bono de $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)

Su gran idea consistía en su propio emprendimiento basado en hacer y vender pastas caseras.

Ante tanta emoción de ver que su trabajo rendía frutos, compartió en sus redes sociales un video, el cual también le había enviado al presidente Alberto Fernandez.

https://www.facebook.com/ezequiel.masson/posts/10220270212458499

Y Ezequiel Masson admitió que ese día había podido cumplir su más grande sueño.

Antes de la pandemia el joven hacia música y vendía equipamiento médico. Pero antes la circunstancia tuvo que idear un nuevo plan.

Así que, cuando recibió el bono IFE compro mozzarellas, jamón crudo y algún otro alimento para luego agarrar la máquina de hacer pastas y comenzar a trabajar.

Masson luego de unos 20 días había triplicado el dinero del bono. Por un momento él no había comprendido lo que decía el presidente de reinventarse, pero al poco tiempo lo hizo. “Cuando hablaban de reinvertirse, la verdad que no lo veía. Un día desperté y lo vi. Siga para adelante y no le afloje, presidente”, expresó Ezequiel.

Alberto Fernández no tardó mucho en ver el video y grabó el suyo contestándole a Masson.

“No sabes cuánto me alegra que hayas podido aprovechar esa muy pequeña ayuda que el Estado te está dando”, dijo.

Entre bromas agrego también que, «en algún momento he hecho tallarines con esa máquina» y le expreso que «ojalá puedas volver pronto a lo tuyo y todo el orden regrese».

Para finalizar agrega que, “Siempre que llovió paró», y así termino el video Alberto Fernandez.