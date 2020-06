Decapitaron a su perra y le dejaron la cabeza en la puerta de su casa

Una familia se horrorizo al entrar a su casa y ver que su perra había sido decapitada y que su cabeza se encontraba en la puerta de la vivienda.

El horroroso episodio tuvo lugar en Bilston, Inglaterra cuando los dueños de Hollie, una perra de raza callejera se encontraron con una traumática escena al ver al animal decapitado en la puerta de su casa.

Luego de encontrarse con el cadáver de Hollie, dieron aviso a las autoridades que acudieron al lugar rápidamente. Ahora, la policía local de West Midlands y la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) encabezan una investigación para dar con los culpables.

La perra fue encontrada por Andrea Jarvis, su dueña, quien regresó del trabajo y se preocupó tras darse cuenta que Hollie no respondía a su llamado cuando le sirvió de comer. Conforme a lo que pudo narrar con medios locales, la encontró decapitada y sin una pata en la puerta trasera de su casa.

Por otro lado, su hijo Jack y también dueño y compañero de Hollie, le dedicó unas sentidas palabras en Facebook meintras esperan que las autoridades encuentren al o los culpables pese a que hasta el momento no hay sospechosos.

”Mi adorable perra Hollie fue encontrada muerta esta noche con la cabeza decapitada y sin una de las piernas delanteras. No había sangre y estaba cubierta de barro aunque en el patio no había ni sangre ni barro”, narró Jack.

”La mejor suposición es que haya sido usada para peleas de perros, se la hayan llevado del patio y la hayan regresado. Ya fue informada la policía y la llevamos al veterinario para que la cremen. No hay palabras que puedan describir como me siento ahora’‘, agregó.



”Algunas personas pueden decir que solo es un perro, pero ella era familia. Sólo quería ser amada y alimentada. No podría haber pedido un perro mejor. Que en paz descanses, Hollie”, cerró su descargo en Facebook.