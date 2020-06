Debora D’Amato fue víctima de un cibercrimen

La periodista reveló que un hacker clonó su WhatsApp y perdió todos sus contactos. Enterate más.



Los cibercrimen son muy comunes dado que estamos viviendo en plena era digital. Pero si a esta premisa le sumamos que estamos en cuarentena y realizamos desde nuestras compras, actividades, trabajos, cursos y llamadas via online y con la utilización de la tecnología, entre otras cosas, la curva del riesgo sube de forma inmediata. Así le ocurrió a Débora D’amato quien fue víctima de un hacker, tras una clonación de su WhatsApp.

«Alguien clonó mi cuenta de WhatsApp, me la robó y comenzó a pedirle a mis contactos desde dinero hasta saludos en televisión», reveló la panelista de Intrusos (América) en un video realizado desde Instagram. La periodista contó detalles de su desafortunada experiencia al aire para advertir a sus seguidores y la audiencia del ciclo de espectáculos que es lo que deben hacer para reguardar sus líneas de teléfono y tener una fuga de contactos, recibir amenazas, entre otras cuestiones.

«En la tarde de ayer, una persona que no estaba dentro de mis contactos me preguntó si yo era yo, y no contesté. Como suele pasarme, porque hay gente que pasa mi contacto, me quedé mirando y vi que me volvió a hacer la misma pregunta. Le pregunté ‘¿quién sos?’. Me dijo: ‘¿Sos Débora o no?’. Y cometí el error de decirle: ‘O me decís quién soy o te bloqueo», contó sobre su mala experiencia con un hacker que la perjudicó bastante.

«En ese momento, la persona que me hablaba desapareció y al ratito WhatsApp me pide que verifique mi cuenta. La verifiqué. Yo no tenía -y acá está la parte clave- la verificación en dos pasos. Nunca la entendí, nunca supe de qué se trataba y tampoco me importó mucho porque tampoco mi teléfono es una gran cosa. Pero claro, perder los contactos no está bueno, y ahora realmente me complica un montón», continuó indignada la mediática, puntualizando el paso a paso de lo que le sucedió para advertir a la audiencia de que resguarden sus celulares en épocas donde los atacantes cibernéticos están al acecho.

En esa línea, sumó: «La persona, un hacker medio pelo, evidentemente, captó mi número e hizo la verificación en dos pasos. No solo me clonó la cuenta sino que me la robó . Logré comunicarme con mi telefonía, para pedirles que dieran de baja el chip; lo dieron de baja, y el teléfono continuaba usándose. Y continúa, de hecho, todavía».

Contemplando la posibilidad de que estos hackers continúen operando en este ritmo , clonando números y perjudicando a las personas en su privacidad, Débora explicó cual fue el procedimiento que siguió tras el ataque digital: «Hice la denuncia a cibercrimen y todavía no tuve respuesta. A WhatsApp les pedí que dieran de baja la cuenta, a MercadoPago les avisé que había una persona usando mi línea».

Por otra parte, se mostró preocupada tras manifestar que desde su línea el hacker sigue pidiendo dinero. «Sigue molestando, manda barbaridades. A algunos de mis contactos les pidió saludos por televisión. Me di cuenta porque me desapareció WhatsApp y no podía recuperarlo. Contactos míos de Instagram comenzaron a decirme por mensaje privado que tenían este inconveniente». ¡Atentos!