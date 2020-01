De Rossi rescinde con Boca y anunció que deja el fútbol

El volante, que llegó al Xeneize en junio del 2019, vuelve a Italia. «Nadie en mi familia tiene problemas de salud. Necesito acercarme», dijo. Tenía un contrato en dólares y jugó sólo siete partidos.

El mediocampista Daniel De Rossi afirmó este lunes que su decisión de irse de Boca «es definitiva» y descartó que sea por algún problema de salud familiar, pero además confirmó que se retira de la actividad.

«Nadie de mi familia tiene ningún problema de salud. Tengo la necesidad de acercarme a mi hija y a mi familia. Nos estamos extrañando y creo que es una razón que puede alcanzar esta decisión. No hay nada atrás de esto. Nunca me peleé con la nueva dirigencia, pero todos trataron de convencerme de quedarme acá», indicó el jugador italiano en la conferencia de prensa que realizó junto al presidente Jorge Ameal.

De Rossi aclaró que esta situación la vive desde octubre, y se mostró agradecido por la actual dirigencia de Boca por la predisposición que mostró para ayudarlo en la toma de decisión.

«Mi decisión es definitiva. Me pidieron que me tome tiempo, unos días, pero ya estaba dicho. No tengo que ayudarla o rescatarla (a la hija). Acá estamos muy lejos y es difícil conectarse con la gente, para poder hablar día por día de lo que sucede en Roma», explicó.

«Tengo 36 años, iba a pasar en junio o tal vez en diciembre, pero bueno, ya era algo lógico. Nunca pensé que se podía amar a un club diferente a Roma, todos saben lo que significa estar en el vestuario, junto a los compañeros y Nico Burdisso fue especial», enfatizó.

Oficializó así la decisión que le había adelantado al vicepresidente segundo Juan Román Riquelme el viernes pasado.

Riquelme, encargado de manejar el fútbol de Boca, le pidió que se tome el fin de semana para pensar cuál era la mejor decisión y De Rossi -que jugó siete partidos desde su llegada en junio, cinco como titular- reafirmó su idea de regresar a Italia.

De Rossi había sido traído por el anterior secretario técnico Nicolás Burdisso, con un contrato en dólares, que modificó mucho su valor entre junio pasado y éste comienzo.

Más allá de eso, tanto el entrenador Miguel Angel Russo como el vicepresidente Riquelme le habían manifestado al mediocampista su intención de que continúe a cumplir su contrato.