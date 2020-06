Daredevil formará parte del MCU

Netflix había cancelado la serie de Daredevil en 2018.

Charlie Cox en DAredevil (Foto: IMDb)

Desde que Disney anunció su nueva plataforma de streaming, todas las series de Marvel originales de Netflix se fueron cancelando poco a poco. Este es el caso de Daredevil, que emitió su última temporada en 2018.

A pesar de haber anunciado una cuarta temporada, la tercera de Daredevil fue la última que pudimos ver en la plataforma de streaming antes de que ésta rompa su contrato con Marvel. Sin embargo, Netflix aún poseía los derechos de transmisión del personaje. Por ese motivo sus fanáticos comenzaron con la campaña Save Daredevil.

Ahora, parece que los esfuerzos de sus seguidores dieron frutos, ya que desde Marvel se mostraron muy optimistas para recuperar al personaje e insertarlo al MCU a fines de este mismo año.

En noviembre de este año, Marvel recuperaría los derechos de Daredevil, Iron Fist y Luke Cage. En febrero de 2021 también se sumarían Jessica Jones y The Punisher. De esta forma, todos los shows podrían continuar en Disney Plus en los años siguientes, y ya que las series pertenecientes al MCU se realizan en dicha plataforma, no sería extraño pensar en que en el futuro puedan conectarse.