¿Danna Paola salió del closet?, «Me da igual lo que pienses»

La actriz y cantante Danna Paola publicó una nueva canción en donde dice: «Aquí lo que importa es que te quiero y ya».

La cantante mexicana Danna Paola en medio de una nueva polémica por la canción que acaba de lanzar. La nueva pieza musical de la artista involucra un romance lesbico, y aunque la también actriz siempre ha apoyado a la comunidad LGBTQ+, y esta nueva canción puede ser parte de su celebración por el mes del Orgullo, también puede ser una forma de ¿salir del closet?

Desde siempre, Danna Paola ha celebrado a la comunidad LGBTQ+, y de hecho, no ha tenido temor en escribir canciones con temática de homosexualidad, como es el caso de Sodio, sin embargo, la misma cantante ha dicho que sus canciones las escribe en base a sus experiencias. Ahora, con TQ y YA (Te Quiero y Ya), su nueva canción, lanza frases muy sugerentes. Las frases más polémicas de TQ y YA:

«No importa quien sea, aquí lo que importa es que yo te quiero y ya»

«Que no me vengan a decir que tu no eres para mi».

«Este amor es locura, y no hay doctor ni cura que tenga el antídoto, porque para esto no hay cura».

«Contigo para el mundo alzando banderas hasta la muerte».

«El que nos vea no ponga etiqueta».

«Amor es amor y que nadie se meta».

«Contigo yo voy, sin religión, si izquierda o derecha, sin reglas como un koi».

«Se bien lo que soy, y si me dan hoy. Me da igual lo que pienses».

Luego de vivir en Madrid, España, y participar en la famosa serie juvenil de Netflix, Élite, la artista ha hecho declaraciones en las que deja notar que no descarta enamorarse, sin importar el género. Por eso, y las frases polémicas de esta nueva canción, las dudas saltan en la mente de sus seguidores.

Aunque, siempre está la posibilidad de que sea solo una canción más para dedicar en medio del mes del Orgullo LGBTQ+. En fin, te dejamos el video para que vos mismo decidás al respecto: