Danna Paola confesó la mayor locura que hizo debido al encierro por cuarentena.

Danna Paola aprovechó su participación como host de los premios Kids’ choice awards (KCA) y reveló un par de detalles personales.

La actriz mexicana que dio vida a Lucrecia (Lu) en Élite, dejó claro que una de las cosas que más valora es su tiempo en familia, y el poder disfrutar de la compañía de ellos.

También reveló que, debido a su hiperactividad y a la cuarentena por el coronavirus, realizó una locura de la cual no se arrepiente.

La intérprete de Oye, Pablo, señaló que su cambio de look, es una de esas cosas a las que la llevó el encierro, y las ganas de estar cambiando constantemente.

Justo el estar en casa y tratar de hacer cosas distintas, de crear looks para los videos, esto fue una locura de cuarentena, literal; y bueno, me ha salido muy bien, me gustó y dije: “ya, me lo quedo”, expresó Danna Paola en el audiovisual.