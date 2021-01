Daniel Gollan: “Hasta ahora no sentí ninguna molestia después de vacunarme”.

El Ministro de Salud bonaerense habló después de ser el primer mayor de 60 años en aplicarse la primera dosis de la Sputnik V en el país.

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, fue noticia ayer por ser el primer mayor de 60 años en recibir la primera dosis de la vacuna Sputnik V en la Argentina, después de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) diera el visto bueno.

El titular de la cartera sanitaria habló esta mañana luego de haber pasado casi 24 horas desde que se aplicó la vacuna y sostuvo que hasta el momento no sintió “ninguna molestia”. «Luego de vacunarme las reacciones fueron normales, no he sentido hasta ahora ninguna molestia«, comentó el ministro.

Gollan, de 65 años, recibió este miércoles la primera dosis del inoculante contra el coronavirus, en el Hospital Provincial San Juan de Dios de La Plata. A su vez, el Gobierno bonaerense inició la campaña con la segunda dosis de la vacuna rusa al personal sanitario que recibió el primer componente hace 21 días.

La cartera sanitaria aunque aclaró que la aplicación de cualquier vacuna es un proceso seguro pidió prestarle atención a las pautas de alarma como dolor, picazón, sensibilidad, enrojecimiento o hinchazón en el lugar de aplicación, fiebre, dolor de cabeza, cansancio, escalofríos, pérdida del apetito, dolor muscular, en las articulaciones y sudoración.

El ministro de Salud bonaerense también se refirió a la situación epidemiológica al asegurar que se detuvo el crecimiento de casos de contagios por coronavirus que, precisó, era «velocísimo», aunque asumió que aún la cantidad de contagios «sigue siendo alta» en el distrito, por lo que están «cautelosamente entusiasmados».

«Lo que se nota ahora es que se detuvo el crecimiento que era velocísimo y, después de tres semanas de crecer en forma incesante, casi duplicando cada 15 días la cantidad de casos, la cantidad de casos dejaron de crecer tan rápido y han bajo un poco la semana pasada», afirmó el funcionario provincial.

En esa línea, Gollan agregó que el objetivo es «empezar a bajar lo más rápido posible» los contagios y dijo que están «cautelosamente entusiasmados porque se detuvo el crecimiento», aunque «aún la cantidad es alta y eso es preocupante«.

Ayer después de recibir la vacuna, el ministro había señalado que “si nos seguimos cuidando, con la vacuna podremos reducir la circulación viral y en el segundo semestre ya habremos protegido a los sectores más vulnerables”.

“Tenemos el desafío de vacunar a millones de bonaerenses y estamos trabajando junto a los intendentes para asistir a quienes necesiten ayuda en el proceso de inscripción digital”, añadió.

De acuerdo a lo que precisó este miércoles el gobernador Axel Kicillof, la Provincia tiene previsto vacunar a un millón y medio de personas en febrero con las nuevas dosis que llegarán de Rusia en los próximos días. Además, se pondrán en funcionamiento 350 nuevos centros de vacunación que estarán ubicados en escuelas de la provincia y se sumarán a los 169 que funcionan hasta el momento en hospitales.

“Primero vamos a avanzar con los mayores de 70, después con los de 60, el personal de seguridad y los docentes. Tenemos pensado incluir a todos los que se dedican a la tarea educativa”, precisó Kicillof.