Dady Brieva sobre la renuncia de Ginés: «A comerla, pero no me parece justo»

En su programa radial, el actor vinculado al kirchnerismo defendió la gestión de Ginés González García.

Dady Brieva se refirió en su programa de radio El Destape sobre el escándalo desatado por Horacio Verbitsky por las vacunas VIP y defendió la gestión de Ginés González García, ya eyectado del Gobierno nacional.

“ Está todo bien, lo que me cuesta entender que se hayan cargado a un ministro en uno de los ministerios que ha sido bandera de este Gobierno. Si había un ministerio que había hecho todas las cosas bien era el de Ginés”, justificó Brieva, que es conocido por entrar en la polémica con sus declaraciones.

“Yo ni lo conozco, ustedes saben bien que yo no tengo el teléfono de nadie, yo no hablo con nadie, no conozco a nadie. Ahora, si hay alguien que decíamos que había hecho las cosas bien por lo cual la imagen de Alberto Fernández estaba creciendo con esto de la vacunación, había sido a través de la tarea del Ministerio de Salud”, explicó el actor que integró Midachi.

“Habiendo tantos ministros que por ahí no son una bandera que vos decís ‘Qué bárbaro lo que está haciendo’. justamente este ministro… Justamente (Martín) Guzmán y Ginés que son los dos ministerios más fuerte y que más han representado lo que ha sido el interés de un gobierno y lo que ha sido el interés popular y más lo que ha pasado en el mundo”, remarcó Dady en el inicio de su programa del viernes por la tarde.

Y concluyó: “Son buenas, decía mi papá… ¡A comerla! Pero sinceramente no me parece justo. Tenemos un jugador menos y vamos a ver cómo seguimos…”.

A raíz de la controversia, el director de El Destape, Roberto Navarro, aseguró que Verbitsky ya no sería parte de la radio con sus columnas. El periodista había contado su experiencia de vacunación en el programa de Ari Lijalad.