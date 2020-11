Cyrulnik habló sobre Maradona sin saber que estaba al aire.

La ex conductora de Versus fue invitada al programa televisivo Confrontados para presentar su nueva colección de bikinis y aprovecharon para recordar la nota que le realizó al astro junto a Rodrigo en Cuba.

Mientras se transmitían las imágenes de archivo, Jimena se refirió a su relación íntima con Diego sin saber que su micrófono permanecía abierto. “Juro que no me lo garché, de pedo igual”, confesó.

“Esto me pasa por no venir tanto a la tele, parezco una virgen de la tele. Dije ‘juro que no tuve sexo con Maradona’”, respondió Jimena sin titubeos cuando la conductora Marina Calabró le informó que la frase había salido al aire.