Cursa el 8vo mes de embarazo y no le dan licencia, depende de un programa Municipal

En Informate Acá dialogamos con Cecilia Sepúlveda, una trabajadora de Cooperativa Noroeste que cursa el octavo mes de embarazo y no puede gozar de su licencia, ya que no se respetan sus derechos laborales.

«Está el decreto de que no podemos trabajar (al pertenecer al grupo de riesgo en emergencia sanitaria), y la gente de Cooperativa Noroeste me hace trabajar igual. Si yo no voy me hacen pagarle a una chica, a un reemplazo», nos explicó.

«Tengo la licencia, con certificado de la médica. Yo ni siquiera sabía que tenía un reemplazo, llamé a la encargada y me dijo que ellos no sabían nada».

Por otro lado, contó que pertenece a «Cooperativa Noroeste, pero Municipalidad lo contrata, el sector de Políticas de Género. Yo hago trabajo de limpieza, pusieron un reemplazo y lo pagan con mi plata».

«Mis superiores no contemplaron nada, los 3 meses de licencia tampoco me los van a abonar, me tengo que hacer cargo yo. Hoy fui al Ministerio de Trabajo y me dieron turno para el 3 de abril, no me sirve», dijo la mujer.

Por último, contó que su marido trabaja y que ella necesita quedarse al cuidado de sus chicos, de 8 y 12 años, ya que no tienen clases. Además, cerró agregando: «Más allá de la Ley de Emergencia Sanitaria, a mí me corresponde la licencia por maternidad».