«Cuando me dijeron que le revocaron la domiciliaria sentí paz por mi hija»

En el medio de toda la polémica e indignación que surge a raíz de la liberación de los presos, en Informae Acá dialogamos con Lorena, madre de una chica que cuando era menor de edad fue víctima de abuso. Por la causa fue condenado a 16 años de prisión el ex policía Jorge Pedro Bergondi, a quién le otorgaron el beneficio de arresto domiciliario y por fortuna se lo revocaron.

Lorena contó que se enteró del beneficio que le dieron a Bergondi «a raíz de una notificación, ya había escuchado que había un listado de presos que estaban por salir y mi hija me llamó preocupada de que saliera. Él ya había pedido con antelación y desde el 15 de abril tenía arresto domiciliario, a mi hija la notificaron recién ayer. Imaginate la conmoción y desesperación», explicó la mujer.

«Anoche no dormí, di notas contando todo mi pesar y dolor, en un momento se me cruzó hacer justicia por mano propia porque lamentablemente en este país las víctimas son muy maltratadas. No es fácil lo que uno vive y más una critatura porque no se lo olvida nunca más «, lamentó.

Y agregó que «estaba pidiendo ayuda para la perimetral» ya que el violador «había salido sin pulseras». «Cuando me dijeron que le revocaron la prisión domiciliaria quebré en llanto y sentí paz, paz por mi hija».

Además, explicó que «no se recuperan, ni él como basura y violador ni nosotros como familia. Hoy velamos por nuestros futuros nietos y sobrinos y velamos porque nadie les robe la infancia».

Y cerró contando que «nadie lo entiende ni lo puede vivir hasta que le pase en carne propia, no se lo deseo a nadie. Basta de impunidad, ellos no se merecen estar libres, por algo están ahí, no por ser nenes buenos».