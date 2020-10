Cruces por el helicóptero narco: entre los “nervios” opositores y la “ficción” oficialista

El escándalo por la aeronave que encontró la justicia paraguaya se coló en el recinto de la Cámara de Diputados de la provincia.

El escándalo que desató el hallazgo en un hangar narco en Paraguay de un helicóptero ploteado con los logos del Ministerio de Seguridad bonaerense que fuera alquilado por la gestión de María Eugenia Vidal, se coló en la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados provincial.

Como ya se había adelantado, la diputada del Frente de Todos, Débora Indarte, elevó un pedido de informes para contar con más detalles sobre la contratación de esa aeronave Robinson R44, matrícula LV-GWK, proyecto que fue rechazado por la oposición.

“Voy a hablar del proceso licitatorio porque tiene que ver con los recursos de las y los bonaerenses. Obvio que nos centramos en ese proceso porque, si bien el Ministerio tiene su propia flota, por alguna razón la exgobernadora Vidal y el exministro Ritondo decidieron alquilar aeronaves por 100 millones de pesos”, manifestó la diputada.

En el avance de su exposición, la legisladora marplatense aseguró que con esa cantidad de dinero destinada al alquiler se podrían haber comprado poco más de 2.500 chalecos antibalas para los efectivos de la Policía bonaerense como también se podrían haber arreglado las naves rotas.

“Cuando analizamos la licitación hay cosas llamativas, por ejemplo que el dueño de la empresa se tiene que hacer cargo del combustible y el pago del piloto; avanzamos y vemos que la contratación se extiende, pero al otro día de firmarla la aeronave fue trasladada a Paraguay porque no andaba bien y nunca volvió. Si usamos el sentido común, nadie contrataría una nave que no funcione bien”, marcó.

Cabe recordar que el helicóptero, cuyo dueño es el empresario Leonardo Spokojny, corresponde a una nave que fue alquilada hasta octubre de 2019 a una empresa privada, y se utilizó en la Provincia para el Operativo Sol de la temporada de verano 2018/2019 y presuntamente había sido restituido a sus propietarios hace un año.

“¿Quién hizo el control, se cumplieron las horas, el combustible y el piloto lo pagó la empresa? Si fue así calculo que no habrá problemas con presentar los papeles. No sabemos si la licitación fue hecha a medida o no. No sé por qué se ponen tan nerviosos, si es una oportunidad para levantar las banderas de la transparencia”, ironizó Indarte.

“Escuché que los reclamos no son partidarios, esto tampoco, es un pedido concreto, el avión no lo llevé yo ni mi espacio. Necesitamos el acompañamiento de ustedes para dar respuestas, ¿qué mejor oportunidad que esta? Dejemos de ser hipócritas, porque si nos indignan algunos dichos o subjetividades, también nos tienen que indignar algunos silencios como estos”, concluyó la legisladora.

Previamente a la exposición de Indarte, quien tomó parte en el tema del helicóptero fue el diputado del PRO y ex funcionario de Seguridad de la gestión de Vidal, Matías Ranzini, quien calificó como “una pérdida de tiempo” algunos puntos del temario y los comparó con “una ficción”.

“Los mecanismos de control los tuvimos en nuestra gestión, en los procesos administrativos en Seguridad, fueron prolijos. Fuimos respetuosos en la normativa más allá de que la ley de emergencia nos permitía acortar plazos. En el 90% de los casos pasamos por los organismos de control antes de hacer una contratación”, marcó el diputado.

En ese orden, destacó que el pedido de Indarte “nos hace perder tiempo” y enfitazó que “el Tribunal de Cuentas nunca dio observancia alguna sobre el tema de las aeronaves, ni siquiera lo hizo la Bicameral de Seguridad. Pensé que iban a hacer un pedido porque después de once meses no se compró un solo patrullero”.

Para finalizar, el legislador aliado de Ritondo chicaneó al oficialismo al marcar que “seguro va a comparar por qué Scioli le alquilaba a la misma empresa, por qué el municipio de Almirante Brown, Lanús y otros municipios también los contrató. Sería bueno hacer un pedido con buenas preguntas”.