Cristina no participará del homenaje por los 10 años de la muerte de Néstor Kirchner

El presidente Alberto Fernández encabezará un acto en el CCK.

Este martes 27 de octubre se cumplen diez años desde el fallecimiento de Néstor Kirchner y, para recordarlo en esta fecha especial para el peronismo y el kirchnerismo, se organizarán dos actos durante la jornada. Sin embargo, la vicepresidenta anunció a través de las redes sociales que no participará de estos homenajes.

Uno de los actos será organizado por el sindicalismo en la sede de la CGT, mientras que el otro se llevará a cabo en el Centro Cultural Kirchner y en él participará Alberto Fernández junto a otros intendentes y gobernadores del PJ. A pesar de esto, ni la expresidenta ni sus hijos formarán parte.

“Como todos y todas saben, no concurro a actividades públicas u homenajes que tengan que ver con aquel 27 de octubre. Tal vez sea un mecanismo inconsciente de no aceptación ante lo irreversible. No sé. Ya saben que la psicología no es mi fuerte”, comenzó Cristina Kirchner en un extenso mensaje.

“En este 27 de octubre, quiero agradecer a todos y a cada uno de los argentinos y las argentinas, las muestras de reconocimiento, cariño y amor hacia quien fuera mi compañero de vida”, expresó a sus seguidores.

“Especialmente a Alberto, tanto por la decisión de repatriar la figura de bronce de Néstor que alguna vez emplazamos en la sede del UNASUR en Quito, allí en la exacta mitad del mundo, como la de su nuevo emplazamiento en el hall del Centro Cultural Kirchner. Sinceramente, es una caricia al alma”, escribió haciendo referencia a la estatua de bronce de Néstor Kirchner que llegó desde Quito, Ecuador a principios de este mes y que se colocará en el CCK por la tarde del martes. El presidente había dicho que quería que la estatua fuera un ícono histórico para que todos puedan visitarla.

Durante los nueve aniversarios del fallecimiento del expresidente, la vicepresidenta siempre regresó a su casa de Río Gallegos, pero en esta oportunidad y por causa de la pandemia de coronavirus, no viajará ya que el primer vuelo oficial de aerolínea recién partirá el primero de noviembre.