Cristina Kirchner preguntó irónicamente por Bullrich en la sesión del Senado

Las aplicaciones que se utilizan para hacer video llamadas, en este caso Zoom, permiten a los usuarios crear fondos y el senador ideó uno con su silueta de fondo para que aparentara que estaba presente en la reunión cuando en realidad en ese momento no estaba frente a la pantalla. Sin embargo, un descuido lo dejó al descubierto.

Tras el blooper que se volvió noticia nacional Cristina Kirchner hoy durante el debate por la Reforma Judicial no se lo dejó pasar. “¿Dónde está Bullrich?”, preguntó la vicepresidenta, que después manifestó: «A ver, que no lo ví la última vez. ¡Bullrich, Bullrich! Ah, ya lo ví. ¿Qué tal, senador Bullrich? ¿Cómo le va?”.

A los segundos el ex ministro de Educación replicó: «Bien, presidenta, buen día. ¿Cómo está?”. A lo que Fernández de Kirchner respondió: «Muy bien, mejor que nunca, le diría». Finalmente Esteban Bullrich sentenció: «Bueno, me alegro, la Argentina no tanto».

En el plenario de hace una semana y media el senador por varios minutos logró engañar a los demás. Mientras a sus compañeros se les cortó el wifi, tenían dificultades para conectarse o ellos mismos se movían probando que estaban presentes, Bullrich (su fondo) se mostró en todo momento estático, hasta que lo llamaron y por unos segundos se hizo el silencio.