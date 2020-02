Crisis en el hospital militar de Punta Alta: «No se adaptó al cambio de paradigma»

El Hospital Naval de Puerto Belgrano, que asiste a unas 36.000 personas (la mitad de la población de la zona), se encuentra en su peor momento económico. Se suspendieron nuevas internaciones y los quirófanos, que no tienen gasas, están disponibles solo para emergencias. No se atienden partos y en las salas no hay diclofenac ni antibióticos para meningitis.

Mariano Uset, intendente de Coronel Rosales, dialogó en exclusiva con Informate Acá y analizó la situación.

Su declive, según el funcionario, comenzó cuando la dirección de Sanidad de la fuerza derivó $ 25 millones de su presupuesto para paliar un déficit económico financiero del hospital Pedro Mallo, en Buenos Aires.

«A la salud publica no la podes manejar con el Excel como puede ser la electricidad. En la salud pública necesitas más de lo que ingresas, necesitas mas rápido lo que te ingresa» expresó y agregó que «les da lo mismo que la salud la atiendan los hospitales semi públicos en sus bases» y que aplican el mismo criterio que los hospitales de Buenos Aires. «En el interior no funciona» sostuvo.

Otro de los grandes cambios a los que apunta, es que «no se adaptó (el hospital) a este cambio de paradigma. Paso de prestación per cápita a un presupuesto por prestaciones». Sumado a eso, la obra social ya no depende de la Armada sino del Ministerio de Defensa.