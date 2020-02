Crimen en Villa Gesell: otro joven fue golpeado por los rugbiers que mataron a Fernando Báez Sosa

Federico, un joven oriundo de Zárate denunció que los rugbiers detenidos por el crimen en Villa Gesell lo golpearon en manada. La agresión, había sido viralizada en las redes sociales.





A raíz del crimen en Villa Gesell, Federico denunció que el mismo grupo de rugbiers detenidos, lo agredió en manada durante una fiesta. El hecho ocurrió en septiembre del 2019 y en ese momento, difundieron el video de la golpiza a través de las redes sociales.

El joven denunció durante el programa Cortá Por Lozano que durante la fiesta se chocó con uno de los rugbiers detenidos. Por tal motivo, le cuestionó: “¿Qué me mirás? Me rompiste el vaso”. Ante la reacción, él le aclaró que no quería pelear pero ahí fue cuando lo golpearon en manada.

“Cuando me pegaron, me caí y empezaron a darme patadas”, recordó Federico. Además, destacó que si bien pudo pararse y escapar, la violencia fue creciendo. Una vez de pie, Federico salió corriendo y buscó protección dentro de su auto pero los rugbiers no se detuvieron.

Cuando Federico intentó dar marcha atrás, el auto cayó en una zanja. Por tal motivo, “cuando el auto quedó trabado aprovecharon todos y vinieron a pegarme, a mí y al auto. Abrieron puertas y ventanas. Cuando logré irme, me tiraron piedrazos”.





Además de la fuerte agresión, los rugbiers ahora detenidos por el crimen en Villa Gesell filmaron la golpiza y la difundieron a través de las redes sociales. Sin embargo, el joven reveló: “lo del video me lo contaron mis amigos y familiares, yo no quise verlo porque me iba a hacer mal”.

El joven aseguró que a partir de los golpes recibidos en la cadera, tuvo dificultades para caminar durante un mes. Y al igual que otros testimonios, planteó que “nadie los denunció porque amenazaban. Salís a la calle y no sabés si vas a volver porque te van a pegar”. A partir del crimen en Villa Gesell, el joven aseguró que sintió que era importante resaltar la agresividad de los rugbiers y dar a conocer su historia.