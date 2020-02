Crimen de Fernando: Pertossi y Thomsen, a punto de agarrarse a piñas en la cárcel

La situación en el penal de Dolores se vuelve cada vez más picante y no es para menos: ahí adentro conviven los ocho rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa que hasta el momento, desconocen su sentencia final.

Ahora, se filtró que Ciro Pertossi y Máximo Thomsen, quienes serían los coautores del crimen, tuvieron un entredicho y estuvieron a punto de agarrarse a piñas dentro de la cárcel donde están privados de su libertad.

A pesar de que hasta el momento, todos mantienen una defensa en común y no reconocieron nada de lo ocurrido, parece que las cuatro paredes de la celda tiene la situación muy áspera y ya comienzan a perfilarse divisiones dentro del grupo.

“Tranquilizate la c… de tu madre, ¿qué querés?: ¿morirte acá? Ya nos vamos loco, no se peleen”, le habría dicho Ciro Pertossi a Máximo Thomsen. Pero él, lejos de calmarse, retrucó: “Me cago en vos y en tu cálmense, la p.. que me parió. Me quiero ir”, respondió Thomsen.