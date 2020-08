Crimen de Fernando Báez: el audio que delata a Máximo Thomsen

El crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell sigue dando que hablar. Esta vez salió a la luz un audio que complica a uno de los rugbiers, Máximo Thomsen. En el mismo se escucha que un amigo habla en un grupo de WhatsApp diciendo que el rugbier le pegó patadas en la cabeza a Fernando (18) y “lo mató”.

Hay que recordar que el pasado 18 de enero Báez Sosa de 18 años fue asesinado a golpes frente a un boliche de esa localidad balnearia.

En la mañana de este jueves y viernes, la fiscal Verónica Zamboni les tomará declaración testimonial, vía videollamada, a quienes en el grupo de WhatsApp los peritos de la Policía Federal identificaron como «Juani Neme», «Aldi Cairmer», «Alejo Arce» y «Dory», novia de Juan Pedro Guarino, uno de los imputados.

Según publica Clarín, «Juani Neme» habla del ataque de Máximo Thomsen a quien apodan “Machu: «Estaban en Le Brique y un chabón, no sé si el que murió o uno del grupo, se le hizo el lindo a Chano Pertossi, no sé si lo conocés. Se pegaron ahí, lo sacaron del boliche y los sacaron a los pibes. Como estaba Gendarmería ahí, no hicieron nada. Cuando se fue Gendarmería se empezaron a cagar a palos de nuevo y me dijeron que Enzo (Comelli) lo tiró al piso al chabón y Machu le pegó no sé cuántas patadas en la cabeza y que la última lo mató».

Las testimoniales continuarán el lunes a partir de las 10 de la mañana. En esa ocasión será el turno de «José Gordo» y «Santi M», quienes surgieron de un chat con Blas Cinalli, otro imputado por el crimen de Fernando. Por otra parte, la fiscal quiere saber además si Julieta, la novia de Fernando, se encuentra en condiciones de prestar declaración testimonial.

A la causa que mantiene en prisión en la alcaidía del penal de Melchor Romero a Máximo Thomsen (20), que junto a Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (18), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (20), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21), imputados como coautores del delito de «homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas», ya se incorporaron los resultados de las pericias de ADN.

La última, que se llevó adelante para identificar cuál había sido la zapatilla con la que golpearon ferozmente en la cabeza a Fernando frente al boliche Le Brique, en la Avenida 3 de Villa Gesell, arrojó un resultado contundente a mediados de julio.

«Se estableció que la impronta de la autopsia (la marca en la cara de la víctima) se corresponde con la impronta de Thomsen y con unas zapatillas marca Cyclone secuestradas que también coinciden con la impronta de Thomsen», indicaron fuentes de la causa.

Además, están acusados como «partícipe necesario» Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (20), quienes fueron excarcelados y se encuentran en sus domicilios en Zárate, de donde la fiscal Zamboni insiste con un pedido que nunca tuvo respuesta: «Requiérase nuevamente a la fiscal general de Zárate informe si los imputados poseen causas que tramitan ante ese Departamento Judicial».

El cotejo de ADN determinó el hallazgo de sangre de Báez Sosa en la camisa de Benicelli, mezclada con sangre suya, pero además se encontraron rastros genéticos de Cinalli en un dedo meñique de la víctima.