Crespo no dudó y dijo en qué equipo debe jugar Lautaro Martínez

No es ninguna novedad que Barcelona lleva un largo tiempo intentando hacerse con los servicios del talentoso Lautaro Martínez. Sin embargo, no se trata de un objetivo sencillo para la poderosa formación catalana: el atacante argentino surgido de las divisiones inferiores de Racing Club es una pieza realmente importante en Inter de Milán, su actual equipo, y no se marchará de la escuadra conducida estratégicamente por Antonio Conte por menos de 100 millones de euros.

De todas formas, Quique Setién y los suyos no bajan los brazos y el jugador de la Selección Argentina sigue siendo el principal objetivo para el próximo mercado de pases. Además, a Lautaro Martínez le juega muy a favor que ya ha compartido equipo con Lionel Messi, referente de Barcelona, en el combinado Albiceleste. Pero, evidentemente, no todo el mundo opina que para el atacante argentino sería una buena alternativa abandonar Inter para mudarse al líder de La Liga de España.



Crespo, hoy entrenador de Defensa y Justicia. (Foto: Getty)

Por ejemplo, Hernán Crespo, histórico delantero argentino que hoy comanda tácticamente a Defensa y Justicia, se mostró en contra de que Lautaro Martínez se mude a Barcelona. Para ‘Valdanito’, lo mejor que le podría pasar al exjugador de Racing es seguir defendiendo los colores de Inter. Así lo dejó en claro el hombre que supo vestir las camisetas de River Plate, Parma, Lazio, Inter, Chelsea, Milan y Genoa en declaraciones brindadas a ‘La Gazzetta dello Sport’.

«Yo le digo que debe quedarse en el Inter, sin ninguna duda. La razón es simple: él lo hizo bien en Argentina con el Racing de Avellaneda, llegó al Inter y fue suplente de Mauro Icardi en la primera temporada. Ahora es un titular fijo. Esta es su primera temporada como titular fijo, es poco para decidir cambiar de vida e ir al Barcelona. Necesita, al menos, tres años para completar su crecimiento. Luego podrá pensar en un cambio de equipo», comenzó exteriorizando Crespo.

Cabe destacar que Lautaro Martínez, de 22 años de edad, acumula la importante suma de 16 anotaciones en 31 partidos oficiales durante esta temporada. Tiene contrato con Inter de Milán hasta el año 2023, con una estruendosa cláusula de rescisión fijada en 111 millones de euros. ¿Qué terminará sucediendo?