Crece el escándalo: ex espía declaró que dijo que Arribas dio la orden de «seguir peronistas»

Así lo indicó el ex espía ante la comisión bicameral de seguimiento de organismos de inteligencia.

El ex espía Jorge Horacio «Turco» Sáez dijo ante la comisión bicameral de seguimiento de organismos de inteligencia que fue el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, quien dio la orden de espiar a políticos, en particular a peronistas, y que él se enteró a través de su superior inmediato.

El ex espía confirmó ayer ante legisladores del oficialismo y la oposición que la orden que emanó de quien era la máxima autoridad de la AFI fue que los espías empezaran a «laburar en la política» y que siguieran «a los peronistas», según pudo reconstruir Télam.

En su paso por la Bicameral, que hoy citó a la ex responsable de la Oficina de Documentación Presidencial Susana Martinengo, Sáez relató que se enteró de eso a través de quien estaba a cargo del área de contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra.

Según relató, Pereyra le contó que se había reunido con Arribas para llevarle una carpeta con los trabajos que ya habían hecho y que recibió como respuesta que iban a tener que «hacer algunas cosas, seguir a algún político».

«Mirá, la verdad, discúlpeme, no sé si puedo hablar así, la carpeta se la pasó por el culo, Turco. Esto es así. Él quería que nosotros empezáramos a laburar en política, que siguiéramos a los peronistas, y vos sabés que yo soy peronista. Entonces, yo en esa no me embarco», contó Sáez que le dijo Dalmau Pereyra en algún momento del 2018.

En esa charla el entonces jefe de Contrainteligencia le anunció a Sáez que había discutido con las autoridades de la AFI y que le iban «a pegar una patadita», tras lo que le confesó: «Silvia (Majdalani, el ex número dos de la AFI) me ofreció España o Chile, y me parece que voy a agarrar Chile, porque me conviene, porque está más cerca de mi familia».