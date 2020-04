COVID-19: Sin futbol ARGENTINO hasta AGOSTO.

«Antes de agosto no volvería a jugarse al fútbol en la Argentina», dijo Nicolás Russo. El presidente de Lanús, miembro del Comité Ejecutivo de la AFA, en diálogo con Télam, Nicolás Russo, anticipo la espera del deporte a consecuencia de la prolongación de la pandemia por el coronavirus. «Antes era más optimista, pero como viene el panorama, estimo que antes de agosto no volvería a jugarse y ver de qué forma podría hacerse”. «Con un poco de suerte, a fin de junio recién podrían volver a los entrenamientos normales los planteles; a partir de ahí necesitarán un mínimo de 45 días de preparación para poder competir.”

Sobre los ascensos y descensos además de la prolongación de los contratos de aquellos profesionales que vencen en junio próximo, Russo sostuvo: «Hasta que no se sepa cuándo se vuelve a jugar no habrá ninguna determinación, porque la AFA como cualquier otra asociación debe definir si aplica o no la sugerencia de la FIFA».