Corrientes: un hombre fue detenido por abusar de una nena de 3 años y lo liberaron tras pagar una fianza

El abuso sexual habría ocurrido en 2014 cuando la pequeña tenía 3 años y quien lo denunció fue la madre de la menor y su concubina en ese entonces. Lo detuvieron hace algunos días y ya se encuentra en libertad.

Los aberrantes hechos tuvieron lugar en el 2014 en la localidad correntina de Santo Tomé cuando una mujer de apellido Almeida y su hija convivían con Daniel Arce. Tiempo después la relación no prosperó y se separaron, no obstante la pequeña confesó el calvario que había vivido a su abuela materna: la pareja de su madre la manoseaba y le ponía sus genitales en la boca. Desesperada y desbordada Almeida fue a hacer la denuncia y 6 años después lo detuvieron y lo liberaron tras pagar una fianza.

Tras dos interrogaciones hacia la pequeña por parte de la justicia (una en el hospital y otro en el juzgado) Arce quedó preso 15 días y luego fue puesto en libertad. Sin embargo la causa quedó activa y se lo declaró en “rebeldía” por no presentarse ante el juzgado. 4 años después se pidió una orden por rebeldía que fue llevada a cabo hace unos días en este 2020 y fue liberado tras pagar una fianza.

La madre de la víctima opina que algo raro hay en todo esto, favoritismo o dinero, ya que no puede ser que en todos estos años no se haya hecho justicia. Almeida se encuentra preocupada por su hija, ya que si bien se encuentra bien, hubo momentos en que se comía las uñas, se orinaba en la cama y no le daban miedo todas las personas del sexo masculino.