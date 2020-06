Coronel Suarez: Comunicado del equipo interdisciplinario del área municipal de Políticas de Género

Ni Una Menos🙋‍♀

☑Un 3 de junio diferente.

☑Un 3 de junio en tiempos de pandemias. Sí, en plural.

☑Ya que no es el covid 19 la única pandemia que hoy atraviesa a la población del mundo entero.

✋La violencia de género no cesa.

☑No se reduce con medidas de distanciamiento social y tapabocas.

☑La violencia de género tiene su propio tapabocas que es el silencio

y cuando ocurre en el ámbito familiar, el confinamiento, supone la permanencia en el lugar menos seguro, menos cuidado.

❗Hoy se cumplen cinco años de aquel primer Ni Una Menos

☑Y no podemos decir que nada ha cambiado.

☑En el escenario actual, se refleja como resultado de las luchas colectivas, la existencia de marcos normativos a nivel nacional e internacional, la creación de instituciones y el surgimiento de organismos que dan respuestas, que acompañan, que orientan, que previenen.

☑Nosotras formamos parte de uno de ellos. Sin embargo no es suficiente, claro está.

☑¿Cuántas de nosotras faltamos? Tenemos la Ley Micaela, pero Miles de Micaelas ya no están.

❗No se ha paralizado el mundo por la violencia de género y los portales de noticias anuncian un nuevo femicidio cada día.

✋La sociedad ha incorporado el horror, como parte de la vida cotidiana y su naturalización, como la peor anestesia.

☑Hoy no estamos en la Plaza, pero nos encontramos movilizadas, inquietas, en lucha.

☑Porque la inequidad en las tareas domésticas y de cuidado, sigue siendo en los hogares, la más común y habitual expresión de la violencia simbólica.

☑Porque el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, sigue estando vulnerado para las mujeres y ocasiona muertes, por prácticas inseguras y clandestinas.

❗Porque seguimos siendo las mujeres, las más precarizadas en la economía.

Y porque el hecho de ser mujer, es sin dudas, un factor de riesgo.

❗Digamos Ni Una Menos quienes podemos, que la perspectiva de género se internalice y transversalice la agenda del estado en todos sus niveles.

✋Que la incorporemos todxs.

❗Que las voces de todxs sean oídas para que ya no tengamos que decir ¡NI UNA MENOS!🙋‍♀