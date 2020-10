Coronel Rosales registró un importante aumento de casos

CORONAVIRUS

El intendente, Mariano Uset, aseguró que el sistema sanitario local se encuentra “estresado”. _

El intendente de Coronel Rosales, Mariano Uset, se refirió a la situación sanitaria en su distrito por el coronavirus, detalló que se están preparado para hacer frente a la temporada de verano y reclamó evaluar la vuelta a clases presenciales.

En declaraciones a Siete Colores por FM 97 Une dijo que “la semana pasada tuvimos situaciones muy complicadas que estresaron el sistema de salud local pero ahora vienen bajando los casos. Teníamos una ocupación del 70% de camas pero ahora, la mayoría de los contagiados están realizando el reposo en el hogar».

Uset señaló que Coronel Rosales por compartir con Bahía Blanca muchos profesionales esenciales «en un rango de 10 o 15 días vamos copiando la realidad de esa ciudad y debido a ello se implementaron controles en el ingreso al partido”.

Por otra parte, con respecto a la temporada de verano, Uset señaló que en el distrito se encuentra el balneario de Pehuén Có que «tiene un 80 por ciento de viviendas que no están habitadas, porque los dueños son no residentes. Pero, no les podemos impedir que vuelvan a sus casas”.

“Para eso nos estamos preparando. Hay que definir con quienes trabajar y el tiempo de estancia para poder establecer la trazabilidad», aseguró.

Con respecto a la vuelta a clases, el intendente de Coronel Rosales aseguró que “el cierre de los ciclos lectivos son claves para los chicos. Cada etapa es distinta. Y vemos que se va a correr todo».

En ese marco, sostuvo que “si pudimos autorizar determinados trabajos profesionales también debemos hacer el esfuerzo para reanudar las clases».