Coronel Pringles: Recibió una multa de $ 40 mil por los ruidos que hace su gallo

“Canta a las 5 de la mañana, pero lo hace solo un ratito”, dijo el vecino penalizado. Hasta el intendente terminó opinando sobre el conflicto.

Un vecino de Coronel Pringles recibió una multa de $ 40 mil por “producir ruidos molestos a través de un gallo de su propiedad” tras ser denunciado por un vecino y hasta el intendente terminó opinando sobre el hecho.

El insólito conflicto que terminó con la penalización viene desde hace tiempo. “El vecino vino un día y me dijo que le molestaba el gallo. Le dije que lo conservaba porque no tenía despertador, lo tomé a broma, no me parecía algo serio”, contó Vicente Castellucci, el dueño del animal, según publicó el portal El Orden de Pringles.

Asimismo, explicó que antes de la multa recibió un papel escrito en el que le pedían que le tapara la cabeza al gallo para que no cantara. “Una cosa de locos, no puedo hacerle eso”, sostuvo. Y añadió: “Vinieron entre ocho y nueve veces por el tema del gallo. Hasta que un día me encontré con un papel en el que me multaban y nadie me quería creer. La gente no me creía, me trataba de mentiroso”.

Castellucci detalló que tiene un campo y un bar. “En el campo hay zorros y ya me mataron todas las gallinas, las ovejas, me hicieron un desastre, entonces me lo traje al pueblo”, explicó también diálogo con la radio bahiense La Brújula 24.

“Soy un tipo bueno, no molesto a nadie, le prendo la luz de la cocina cuando llego y el gallo canta a las 5 de la mañana, pero lo hace solo un ratito”, indicó.

Asimismo, dijo que todos los días junta cuatro o cinco huevos para comer. “No lo voy a matar, lo pague $ 4 mil, es un gallo de plantel. Además, me corre por el patio y me hace matar de risa. Al gallo no lo mato por ninguna planta, ni por ningún acuerdo”, añadió.

El conflicto hizo eco y hasta el intendente local Lisandro Matzkin terminó siendo consultado al respecto. “El vecino del gallo había sido denunciado por varios pero especialmente por uno. Había uno que protestaba por el árbol y el otro por el gallo. Llegaron a un acuerdo: uno podaba la planta y el otro movía el gallo o lo ponía en un lugar oscuro. El vecino que tenía que podar el árbol cumplió y el otro no”, sostuvo el jefe comunal también en diálogo con La Brújula 24.

Y agregó: “El juez de faltas determinó la multa. Y ahora puede hacer el descargo o pagar de forma voluntaria para que pague la mitad. Yo quiero a los animales e incluso tengo gallos. Me parece una cosa de color lo que pasó y quiero a los animales. Estas cosas tienen que resolverse con diálogo”. (DIB)