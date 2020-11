Coronel Pringles: Les robaron y tuvieron que comprar su propia bomba.

Sustrajeron de la pista de Karting del Club Alumni una bomba de agua tasada en $ 20.000, los integrantes de la subcomisión tuvieron que comprarla a quienes se la habían robado, ya que la misma estaba publicada en avisos clasificados de Pringles.



«El sábado fuimos a la pista y nos encontramos con que habían abierto una tapa de donde estaba el motor del agua que usamos para los baños y para lavarse las manos y ese tipo de cosas, se llevaron la bomba tasada en $20.000». Mencionó a Diario EL Orden un integrante de la subcomisión.

Agregó; «Hoy a la tarde (por el lunes) fue uno de los chicos de la comisión hasta la pista y se encontró con que se están robando todos los caños de los baños, los caños de carga y los caños de descarga. así que la verdad, nos encontramos muy amargados por esta situación».

Lo insólito de este robo, es que la Bomba fue publicada en avisos clasificados, y los mismos damnificados tuvieron que comprar sus elementos; «Finalmente integrantes de la subcomisión vieron una publicación de la bomba a la venta en clasificados de Pringles, por lo cual tuvieron que comprarla, era la única forma de volver a hacernos del elemento que nos pertenecía, aunque tuvimos que pagar un monto de $5.000, una locura total, que nos roben y tengamos que pagar por nuestros elementos».

Reflexionó; «A nosotros como grupo nos lleva mucho trabajo juntar dinero como para tener la pista en condiciones y el predio bien presentado, realmente es una pena lo que nos hicieron, esta gente se está llevando todo y eso nos da una bronca terrible. «Sinceramente, no sabemos que vamos a hacer, que medidas vamos a tomar, hoy en día no tenemos nada en la pista como para poner una seguridad, y no contamos con el dinero necesario como para poder poner una seguridad en el predio, habría que pensar bien los pasos a seguir».

Para finalizar, expresó; «Es una sensación de impotencia, nos cuesta mucho mantener el predio en buen estado, siempre estamos pensando en mejorarla de alguna manera para que la gente pueda disfrutar de una jornada de Karting en Pringles, ha sido una pista muy elogiada por la gente de la zona, nos da mucha tristeza y bronca que nos roben los elementos, las instituciones y clubes luchan mucho para poder estar bien».