Coronel Pringles: DJ y organizadores de eventos, sin trabajo desde el mes de marzo

or la situación de pandemia, quienes realizan este tipo de tareas en eventos, se encuentran sin poder trabajar desde el mes de marzo. «Se puede decir que la noche murió» contó Maximiliano Marquestaut a Diario EL ORDEN.



Los disc jockeys (DJ), organizadores, planificadores y decoradores de eventos se vieron seriamente afectados por la pandemia de Covid-19. Éste (junto a otros más) es uno de los sectores que todavía no volvió a la actividad y será uno de los últimos en restablecerse.

Ya llevan seis meses sin tener un panorama claro sobre su situación, el sector se vio seriamente afectado, Maximiliano «Chori» Marquestaut indicó a Diario EL ORDEN que tuvo que cancelar diferentes eventos y devolver las señas entregadas, y hasta el momento no se ve cercano el momento del regreso al trabajo.

«Las señas de los eventos se devolvieron todas, desde el 14 de marzo que no podemos hacer nada, ése fue el ultimo sábado que pudimos hacer un evento» comentó el propietario de MQ Group.

«Para los organizadores de eventos, se puede decir que la noche murió. Y yo por lo menos puedo trabajar en mi otro empleo, de productor de seguros, pero ¿y los que no tienen otra actividad?» se preguntó el pringlense.

El trabajo de los DJ i organizadores, el de armar el sonido e iluminación para un evento, ambientación, decoración, es imposible realizarlo al no poder realizarse reuniones o eventos de concurrencia masiva a causa de la pandemia de Covid.

«Un proveedor me guardo equipamiento, pero por el momento no puedo pagarlo» agregó, haciendo referencia al aspecto económico que le juega una mala pasada, al igual que el aspecto psicológico.

«Hoy en un garaje tenemos millones de pesos guardados (por los equipamientos), sin poder trabajar. En mi caso había sábados que me ponía triste tener las cosas y no poder trabajar, tener la posibilidad de hacer lo que queremos, y no poder trabajar, eso es lo triste».

«Chori» dice que ser DJ «es una pasión», y que en este momento él y muchos otros que realizan un trabajo similar al suyo, «están bajoneados».

«Nos gusta hacerlo, disfrutamos de hacerlo. Un DJ deja muchos eventos familiares para trabajar en otros eventos, y hay un trabajo enorme detrás, toda la semana escuchando la música que se va a poner en el evento, elegir no solo la música sino también la ambientación».

Consultado por la posibilidad de obtener un rédito económico realizando la actividad de DJ a través de plataformas digitales (streaming), señaló que para personas que no son conocidas a nivel nacional o son populares, es inviable.

«La verdad que a nivel local, tendríamos pocos seguidores. Te doy un ejemplo, una banda de música popular tenía 30 mil visitas en las transmisiones a través de Instagram (gratuitas). Cuando se cambiaron a la plataforma que se cobra, solamente se conectaban 3 mil personas. Es decir, tenes 27 mil personas que te siguen gratis, y otras 3 mil que están dispuestas a pagar. Imaginate a nivel local, a nosotros nos seguirían solamente nuestros familiares y alguno mas».

Por último, en su caso particular, no ha podido tener acceso a ninguna de las asistencias que brindó el Gobierno Nacional.

Desde el sector de organizadores de eventos y fiestas solo algunos pueden haber cobrado el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), o el ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción).

ROGELIO GÓMEZ – EL ORDEN